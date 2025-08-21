Universitario y Alianza Lima se verán las caras en clásico peruano, con Sporting Cristal como líder

Franco Zanelatto en acción contra Aldo Corzo durante Universitario vs Alianza Lima, el 26 de julio de 2024 en Lima, Perú. (Foto de Carlos Sipán/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

Universitario de Deportes y Alianza Lima se verán las caras este domingo en el clásico de la liga peruana con el objetivo de mantenerse en la parte alta de la clasificación que lidera el Sporting Cristal, que recibirá al UTC de Cajamarca.

El clásico entre el ‘equipo crema’ y el ‘conjunto blanquiazul’ será el partido de estrella de la séptima fecha del Clausura peruano, marcada por la insólita exclusión del torneo del Binacional, tras una sentencia judicial que revocó un fallo anterior que permitía al Poderoso del Sur seguir en la primera división pese a su descenso de 2023.

Le puede interesar: El Manchester City cede al argentino Echeverri al Leverkusen hasta final de temporada

Sporting Cristal lidera la tabla de posiciones con 16 puntos, seguido del Cusco con 15 unidades, mientras que Universitario está en tercer lugar con 14 puntos, Deportivo Garcilaso en la cuarta posición, con 12; y Alianza Lima figura en quinta posición, con 11.

Alianza Lima llega exultante a esta fecha tras haber vencido a la Universidad Católica por 1-2 en el partido de vuelta en Quito y conseguir así su pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana, por primera vez en 23 años.

En cambio, el equipo dirigido por el argentino Néstor Gorosito no atraviesa un momento tan dulce, pues ocupa la quinta posición en la tabla con 11 puntos tras haber ganado 0-1 al Ayacucho.

Por su parte, Universitario vivió un mal trago al ser goleado 0-4 frente a un brillante Palmeiras en el partido de ida de octavos la Copa Libertadores, un resultado que aleja la posibilidad de los peruanos de pasar a cuartos de final.

El enfrentamiento entre los eternos rivales será el domingo 24 de agosto a las 5:30 de la tarde, hora de Colombia (22.30 hora GMT) en un abarrotado Monumental.

Por último, el Cienciano se verá con el Atlético Grau este domingo con bajo ánimo tras haber perdido este miércoles frente al Bolívar por 0-2, lo que implica el final de su participación en la Copa Sudamericana.

La jornada comenzará este viernes únicamente con el partido del Juan Pablo II y Cusco, que busca arrebatar el liderato a Sporting Cristal.

Escuche W Radio en vivo aquí: