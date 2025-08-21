Real Madrid femenino ‘naufragó’ en Múnich y fue goleado 4-1 por el Bayern en juego amistoso

Sara Däbritz y Sarah Zadrazil luchan por el balón en el amistoso disputado el 21 de agosto de 2025. (Foto de Sven Hoppe/picture alliance vía Getty Images) / picture alliance

El Real Madrid femenino sufrió este jueves un duro revés en Alemania al caer 4-1 frente al Bayern Múnich, en un amistoso que dejó más sombras que luces para el equipo de Pau Quesada, incapaz de sostener el vendaval bávaro en la primera media hora de partido.

El conjunto alemán, con la mirada puesta en la final de la Supercopa frente al Wolfsburgo, salió a por todas desde el arranque. Ni el susto previo con la portera principal, ‘Mala’ Grohs —que sufrió un golpe en la cabeza en el calentamiento y cedió el puesto a Ena Mahmutovic— frenó el ímpetu de las locales.

Le puede interesar: El Manchester City cede al argentino Echeverri al Leverkusen hasta final de temporada

En apenas nueve minutos, las de Jens Scheuer ya mandaban 2-0 gracias al penalti transformado por Georgia Stanway (7′) y al tanto de Linda Dallmann (9′). La guardameta francesa Frohms, que logró su primera titularidad con las blancas, evitó el tercero tan solo diez minutos después en una gran intervención, pero nada pudo hacer ante el misil lejano de Momoko Tanikawa ya pasada la media hora de encuentro (3-0, min.32).

El Madrid respondió tímidamente con un golazo de Feller en el minuto 37, que recortó distancias. Pero el Bayern mantuvo el control, y en la segunda mitad amplió la ventaja con un tanto de la hispano-polaca Natalia Padilla (67′), que sentenció el duelo.

Quesada, que venía de dos victorias consecutivas en sus primeros compromisos al frente del equipo (Madrid CFF (3-1) y Unión de Berlín (1-3), probó distintas piezas y dio minutos a prácticamente toda la plantilla. Sin embargo, la puesta en escena dejó dudas a poco más de una semana del estreno liguero.

El Real Madrid debutará en la Liga Femenina de España, el próximo domingo 31 de agosto frente al Logroño, obligado a sacudirse cuanto antes las malas sensaciones de este tropiezo en Múnich.

Observe los goles de la victoria del Bayern Múnich 4-1 al Real Madrid Femenino:

Escuche W Radio en vivo aquí: