Estudiantes empató 0-0 con Cerro Porteño y avanzó a cuartos de final de la Copa Libertadores

Jugadores de Estudiantes celebran al final del partido entre Estudiantes y Cerro Porteño en el estadio Jorge Luis Hirschi el 20 de agosto de 2025 en La Plata, Argentina. (Foto de Marcelo Endelli/Getty Images) / Marcelo Endelli

Estudiantes de La Plata, sufrió como local este miércoles frente al Cerro Porteño, pero igualó sin goles y se metió en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, gracias al triunfo por 0-1 en la ida de los octavos de final la semana pasada en Asunción.

El equipo argentino cuidó en su casa la ventaja obtenida y ahora espera como rival a quien resulte vencedor del duelo brasileño entre Flamengo e Internacional de Porto Alegre.

El ‘Ciclón del Barrio Obrero’ salió con ímpetu, pero sin ideas, por lo que la falta de impericia y la seguridad del portero ‘pincharrata’, el uruguayo Fernando Muslera, impidieron que el impulso inicial del equipo paraguayo se trasladara al resultado.

El ‘Pincha’ con el empuje de su público tuvo dos opciones para ampliar la ventaja en el global, pero Alexis Martín Arias también se mostró solvente bajo los tres palos.

El dominio territorial era del conjunto dirigido por Diego Martínez, sin general peligro real en el área de Estudiantes, que planteaba su apuesta al contragolpe.

En el complemento los dos entrenadores rotaron los banquillos y la tensión llegó en los quince minutos finales, cuando en el minuto 76 Arias tapó un mano a mano con Alexis Castro y cinco minutos después fue Fernando Muslera quien desactivó tres acciones aéreas del conjunto asunceno.

Estudiantes había accedido a los octavos de final como líder del Grupo A, mientras Cerro Porteño fue segundo detrás del Palmeiras brasileño en la Zona G.

Observe el resumen del empate entre Estudiantes de la Plata y Cerro Porteño por Copa Libertadores:

Escuche W Radio en vivo aquí: