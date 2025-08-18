Vasco da Gama goleó por 0-6 al Santos de Neymar y su afición le dio la espalda al equipo

Neymar reacciona durante el partido entre Santos y Vasco da Gama en el Estadio Morumbi el 17 de agosto de 2025 en Sao Paulo, Brasil. (Foto de Alexandre Schneider/Getty Images) / Alexandre Schneider

Vasco da Gama le propinó este domingo una histórica goleada por 0-6 al Santos de Neymar en partido por la vigésima jornada del Brasileirao disputado en el estadio Morumbi de São Paulo, ante una atónita afición que decidió asistir la mayor parte del segundo tiempo de espaldas a su equipo.

La imagen en que el técnico del Vasco, el exseleccionador brasileño Fernando Diniz, abraza al final del partido a un inconsolable Neymar, que abandonó la cancha llorando y sin dar declaraciones, resume el resultado de una nueva humillación sufrida por el equipo en el que se inmortalizó Pelé.

El conjunto carioca se impuso con dos goles del internacional Philippe Coutinho y otros tantos de Lucas Piton, Rayan, David y Tché y Tché. Cinco de los goles fueron anotados en los primeros minutos del segundo tiempo y tres de ellos considerados golazos.

Fue la mayor goleada que el Vasco le propinó al Santos en 98 años y la mayor paliza sufrida como anfitrión en juegos por el Campeonato Brasileño. El Santos nunca había perdido por más de cuatro goles un partido en casa.

La victoria le permitió al Vasco da Gama ascender al 16° lugar, con 19 puntos, y abandonar provisionalmente el grupo de los amenazados, mientras que la derrota dejó al Santos en el puesto 15°, con 21 puntos y un partido a más, en la mira de sus inmediatos perseguidores.

Neymar volvió a jugar los 90 minutos, como lo ha hecho en los últimos seis compromisos por el Santos, en una demostración de que ya superó las lesiones y molestias que afectaron su rendimiento, pero fue una sombra del ídolo de la selección brasileña.

Con excepción de una vistosa asistencia de tacón para un gol de Guilherme que le anularon al Santos en los últimos minutos del partido por fuera de lugar y algunos pases de efecto, el “sucesor de Pelé” pasó casi que desapercibido en la cancha.

La derrota del Santos fue la mayor sufrida por Neymar en su carrera. El exjugador del Barcelona y el PSG nunca había perdido un partido por seis goles de diferencia.

Y muchos de los 53.000 asistentes al partido en el Morumbi este domingo habían acudido al partido con la esperanza de ver una exhibición de Neymar, pero terminaron abandonando el estadio antes del final del compromiso o dándole la espalda a su equipo.

Observe el resumen de la goleada 6-0 del Vasco da Gama al Santos de Neymar:

