Terror en las tribunas: hinchas de Nacional y São Paulo protagonizaron pelea en el Atanasio Girardot

Hinchas de Atlético Nacional y São Paulo se enfrentaron en el estadio Atanasio Girardot en Medellín. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda / MAURICIO DUEÑAS CASTAÑEDA

Este martes, 12 de agosto, tras finalizar el encuentro por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Atlético Nacional y São Paulo, decenas de hinchas del equipo brasileño y del conjunto colombiano se vieron involucrados en un violento enfrentamiento en una de las tribunas del estadio Atanasio Girardot, en la ciudad de Medellín.

Al presentarse esta situación fue necesaria la intervención de la Policía antidisturbios, que desplegó un operativo para que se disolviera la pelea.

Tras la gresca, varios aficionados de los dos equipos fueron detenidos. El enfrentamiento se presentó luego del pitazo final del partido.

Al inicio del juego, los aficionados de ambos equipos habían comenzado con provocaciones, las cuales se extendieron durante el transcurso del partido y que finalmente escalaron hasta llegar a los golpes, luego de rebasar una cuerda que había sido colocada para dividir a las dos barras.

🚨 Se presentó un enfrentamiento entre las hinchadas de #AtléticoNacional y #SãoPaulo al finalizar el partido 0-0 🟢⚪️ pic.twitter.com/5lDOEb9ONG — Pipe Sierra (@PSierraR) August 13, 2025

Atlético Nacional y São Paulo igualaron sin goles

En condición de local y con su hinchada, Atlético Nacional dejó escapar la oportunidad de partir con ventaja en la serie, luego de igualar 0-0 ante São Paulo en el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

A lo largo del partido, el conjunto verdolaga fue superior a su rival, pero no tuvo puntería para sacar diferencia. Entretanto, São Paulo salió con un premio del Atanasio Girardot y espera definir la clasificación a cuartos de final en el estadio Morumbi.

En el juego, Atlético Nacional tuvo dos opciones claras para romper la igualdad. Edwin Cardona desperdició dos penales, en el primero, su remate salió desviado y, en el segundo, atajó el arquero Rafael, en los minutos 12 y 66.

Con la serie igualada y abierta, todo se decidirá el próximo martes 19 de agosto, cuando São Paulo y Atlético Nacional se enfrenten a las 7:30 p.m. (hora Colombia), en el estadio Morumbi para definir el clasificado a cuartos de final de la Copa Libertadores.

Escuche W Radio en vivo aquí:

Play/Pause WRadio FM Compartir Directo Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Hinchas de Atlético Nacional y São Paulo protagonizaron pelea en el estadio Atanasio Girardot