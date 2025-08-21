Cancilleres de Colombia y Perú se reunieron este jueves en Bogotá

A través de un comunicado, la Cancillería anunció que los ministros de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, de Colombia, y Elmer Schialer, de Perú, se reunieron este jueves en un encuentro enmarcado por “un ambiente de cordialidad y respeto”.

Los cancilleres se reunieron en el marco de la cumbre de países amazónicos realizada en la ciudad de Bogotá.

Durante el encuentro, de acuerdo con el comunicado, los ministros reafirmaron “la voluntad de mantener siempre el diálogo en armonía con las tradicionales relaciones de amistad y cooperación existentes entre los dos países”.

Además, se confirmó que se mantiene la XIV Reunión Ordinaria de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera peruano-colombiana, que se llevará a cabo el 11 y 12 de septiembre en Lima, Perú.

“Los ministros coincidieron en la voluntad de trabajar conjuntamente para asegurar la navegabilidad en el río Amazonas y atender de manera integral las necesidades de las poblaciones de la frontera común”, asegura el comunicado.