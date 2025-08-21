Actualidad

Cancilleres de Colombia y Perú se reunieron este jueves en Bogotá

Los cancilleres se reunieron en el marco de la cumbre de países amazónicos realizada en la ciudad de Bogotá.

Rosa Villavicencio y Elmer Schialer. Foto: X @CancilleriaCol

A través de un comunicado, la Cancillería anunció que los ministros de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, de Colombia, y Elmer Schialer, de Perú, se reunieron este jueves en un encuentro enmarcado por “un ambiente de cordialidad y respeto”.

Durante el encuentro, de acuerdo con el comunicado, los ministros reafirmaron “la voluntad de mantener siempre el diálogo en armonía con las tradicionales relaciones de amistad y cooperación existentes entre los dos países”.

Además, se confirmó que se mantiene la XIV Reunión Ordinaria de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera peruano-colombiana, que se llevará a cabo el 11 y 12 de septiembre en Lima, Perú.

“Los ministros coincidieron en la voluntad de trabajar conjuntamente para asegurar la navegabilidad en el río Amazonas y atender de manera integral las necesidades de las poblaciones de la frontera común”, asegura el comunicado.

