Fuerte incendio en el suroccidente de Barranquilla dejó varias viviendas afectadas

“Son muy pocos los recursos para fortalecer los cuerpos de bomberos. Aquí todavía atendemos emergencias con máquinas de hace 50 años”: Misael Cadavid. Foto: Getty Images / FAUSTINO CARMONA GUERRERO( Thot )

Barranquilla

Durante la noche de este miércoles 20 de agosto, el Cuerpo de Bomberos de Barranquilla atendió un fuerte incendio que se reportó en el sector de Cuchilla de Villate en el suroccidente de la ciudad.

Fueron tres las maquinas del organismo las que atendieron la emergencia que provocó afectaciones a unas 4 viviendas de la zona.

El episodio se registró en inmediaciones de la calle 64C con carrera 13.

Según se conoció, el hecho no dejó heridos.

Asimismo, se investigan las causas que originaron la conflagración.

En el caso de los residentes del sector, estos fueron evacuados al momento del incendio por parte de los organismos de socorro que llegaron al lugar.