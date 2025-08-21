Murió Samuel Gutman, el último sobreviviente en Colombia del Holocausto

El empresario Samuel Gutman, sobreviviente del gueto de Varsovia y uno de los últimos del Holocausto que residía en Colombia, murió este lunes 18 de agosto en Bogotá, cuatro meses después de cumplir 100 años, informó la Confederación de Comunidades Judías de Colombia (CCJC).

“Lamentamos el fallecimiento de Don Samuel Gutman, sobreviviente del Gueto de Varsovia. Don Samuel se radicó en Colombia después de la guerra y celebró su cumpleaños número 100 hace unos meses. Uno de los últimos sobrevivientes en Colombia”, señaló la CCJC.

Gutman nació el 13 de abril de 1925 en Varsovia, donde su familia tenía una fábrica de telas para cortinas.

Su hermano murió en el gueto de Varsovia mientras que su madre y sus dos hermanas fueron asesinadas en las cámaras de gas del campo de concentración de Treblinka.

Gutman se libró de ser llevado a los campos de concentración de los nazis porque se hizo pasar por un campesino católico polaco y luego huyó a Suiza.

Luego se unió a las tropas aliadas y al terminar la Segunda Guerra Mundial emigró a Colombia para encontrarse con su padre, quien había dejado Polonia cuando comenzó la persecución contra los judíos, con la promesa de regresar después por su familia, pero nunca pudo volver.

Según su hijo, Abraham Gutman, su padre fue el primer sobreviviente del Holocausto que llegó a Colombia y es uno de los últimos en morir.

