¿Por qué fue trasladada Epa Colombia a una guarnición militar? Esto dijo MinJusticia

Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, pasó por los micrófonos de La W y se refirió al traslado de Daneidy Barrera Rojas, ‘Epa Colombia’.

Es de destacar que Barrera Rojas fue trasladada el miércoles 20 de agosto, desde la cárcel El Buen Pastor hacia la Estación de Carabineros de la Policía Nacional ubicada en inmediaciones del Parque Nacional.

Allí, la influencer deberá cumplir una condena de cinco años y tres meses de prisión.

El ministro de Justicia, inició explicando que las decisiones definitivas sobre el lugar de reclusión las da el INPEC. “Los jueces de la República deciden el tipo de medida de aseguramiento o tipo de prisión que se impone, hasta ahí va la actuación del juez”, dijo.

Siendo así, la determinación del traslado de Barrera Rojas fue tomada por el INPEC en respuesta a una solicitud de la defensa de ‘Epa Colombia’.

“Hace dos meses la defensa de Epa Colombia hizo una solicitud de que debía ser trasladada de El Buen Pastor porque allí no tenía condiciones de seguridad”, detalló.

Según comentó el ministro, la también empresaria había recibido amenazas contra su vida, contra su integridad personal.

“Es una solicitud muy antigua, estaba desde antes de que yo llegara al Ministerio de Justicia, los abogados han hecho varias peticiones en motivos de seguridad y el cambio se decide precisamente por temas de seguridad”, enfatizó.

En medio de un dispositivo de seguridad, fue trasladada a las 11:00 de la mañana del miércoles, 20 de agosto, la influencer que deberá cumplir una condena de cinco años y tres meses de prisión.

Daneidy Barrera Rojas permaneció en la cárcel El Buen Pastor desde el 27 de enero de 2025, tras agotar las vías judiciales para impugnar su condena.

¿Por qué fue condenada Epa Colombia?

Barrera fue capturada en enero por orden de la Corte Suprema de Justicia, tras confirmarse su responsabilidad en actos vandálicos durante las protestas del paro nacional de noviembre de 2019.

Fue condenada por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno agravado y perturbación al servicio de transporte público.

¿Epa Colombia no puede acceder a prisión domiciliaria?

El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó su solicitud de prisión domiciliaria, al concluir que no reúne los requisitos legales para ser considerada madre cabeza de familia.

Según la jueza, su hija menor no está en situación de desprotección, pues cuenta con el respaldo y cuidado de su otra progenitora, Karol Samantha Barbosa Amezquita.

La decisión fue adoptada en respuesta a la petición de la defensa de Barrera Rojas, quien argumentó que debía cumplir su pena en el hogar debido a su rol como madre de una niña de un año, a quien aseguró cuidar y sostener económica y emocionalmente.

Sin embargo, tras evaluar la evidencia aportada, incluyendo entrevistas, certificados y una visita domiciliaria, la jueza concluyó que la solicitud no cumplía con los requisitos establecidos en la ley 750 de 2002.