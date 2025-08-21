“Rechazamos categóricamente las intromisiones contra la Corte Constitucional”: presidente del Senado

En su discurso durante la instalación del encuentro de la Jurisdicción Constitucional, el presidente del Senado, Lidio García, salió en defensa de la Corte Constitucional y sus decisiones, rechazando cualquier intromisión de otros funcionarios.

“Rechazamos categóricamente las intromisiones de las que ha sido objeto la Corte Constitucional por parte de funcionarios del Estado que han cuestionado con severidad sus fallos perdiendo de vista que son actuaciones en derecho”, sentenció el senador liberal.

Asimismo, el senador Lidio García recalcó que la independencia y respeto que debe primar sobre el sistema judicial en Colombia es ya “cosa juzgada” y debe respetarse, siendo pilar de la seguridad jurídica y económica de la Nación.

También condenó y calificó como preocupante los trinos que se “cuecen” contra las altas cortes por sus decisiones, significando un abuso de poder que pretende “trascender fronteras constitucionales para tener funciones que no le corresponden”, dijo.

Según el presidente del Senado de la República, en la medida que “mantengamos respeto por el equilibrio de poderes que ha caracterizado la historia del país la democracia estará a salvo, hoy lo está por fortuna”.