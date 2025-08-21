¿Se puede viajar en avión en Colombia con el pase en vez de la cédula? Ley explica

Colombia, uno de los países con mayor turismo en la región, implementó, a través de la Resolución 00141 de 2020 de la Aeronáutica Civil, un manual de seguridad que les permite a las personas viajar en avión dentro del territorio nacional presentando el pase o licencia de conducción en caso de no tener la cédula de ciudadanía.

Y es que ese no es el único documento que permiten presentar en caso de no contar con la cédula en físico. Cualquier documento gubernamental que contenga los datos personales (nombre completo, número de documento y fotografía) es válido.

¿Cuáles son los documentos que se pueden presentar en caso de no tener la cédula?

Cédula de Ciudadanía: (original) para mayores de 18 años. En caso de que esté en trámite, muestre la contraseña.

Pasaporte.

Licencia de conducción.

Libreta militar.

Tarjeta profesional.

Registro Civil de Nacimiento: esta es para menores de 7 años.

Tarjeta de identidad o Registro Civil de Nacimiento: esto para jóvenes entre los 7 y los 18 años.

¿Qué pasa si le robaron los documentos personales antes de viajar?

Según la normativa, en caso de que la persona necesite viajar y no tenga ninguno de los documentos personales anteriormente mencionados, deberá presentar la respectiva denuncia por robo y no debe ser mayor a 30 días.

En el caso de ser un ciudadano extranjero, la entidad puntualiza que el único documento válido para identificación en vuelos nacionales de pasajeros extranjeros es el pasaporte o la cédula de extranjería, salvo que sus países de nacionalidad tengan vigentes con la República de Colombia convenios bilaterales o multilaterales que contemplen la validez de documentos de sus países de origen para identificación en el transporte aéreo.

Artículos no permitidos en el equipaje de mano