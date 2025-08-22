Autoridades de Barranquilla y Atlántico rechazan hechos violentos en el país

Barranquilla

Desde Barranquilla se han registrado reacciones a los recientes hechos violentos en el país que se presentaron en Antioquia y en el Valle del Cauca.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el alcalde Distrital, Alejandro Char que, además de condenar los atentados, hizo un llamado al Gobierno nacional para tomar el control de la seguridad en el territorio.

El mandatario también rechazó que, la violencia siga golpeando al país.

“Esta no es la Colombia que queremos ni la que merecemos. Rechazamos con toda firmeza estos hechos y hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que tome el control de la seguridad, esto no puede seguir pasando”, dijo Char.

Otra de las reacciones fue la del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano que, señaló que los recientes episodios en un país azotado durante tantos años por la violencia, son como “volver a los tiempos de oscuridad y terror”.

“Rechazo de manera contundente cualquier acto que vulnere la paz de Colombia y, desde el Atlántico, alzo mi voz para que la Nación actúe con firmeza contra quienes quieren robarnos la tranquilidad”, indicó.

Además de mostrar su solidaridad, aseguró que, el país no puede seguir “condenado a repetir la historia”.

“No podemos seguir condenados a repetir la historia de violencia y dolor que tanto nos ha costado. Toda mi solidaridad con Alejandro Eder y Andrés Julián Rendón”, concluyó Verano.