El café colombiano disparó su precio en Europa
En lo corrido del 2025 el café se ha convertido en la bebida que más ha subido de precio en España, con un incremento del 16% en los primeros siete meses del año empieza a considerarse como el oro negro líquido en territorio europeo.
En el mes de julio, el precio del café se elevó un 1,8% respecto a junio. Una subida que es aún más marcada si se compara con los últimos doce meses, donde el café ha experimentado un encarecimiento de casi un 20%.
Colombia es el tercer país, después de Brasil y Vietnam, que mayor cantidad de grano exporta.
De acuerdo con Procolombia, en 2025 la cifra de exportación asciende a los 51′416.896 dólares.
La cifra: en España se dispensan diariamente 66 millones de tazas de café.