Felipe Durán Carrón sería el nuevo superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios

Ante la reciente salida del superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Yanod Márquez, W Radio conoció en primicia que Felipe Durán Carrón es el nombre que llegaría al cargo, inicialmente como encargado.

Se debe recordar que Felipe Durán, en este Gobierno, se ha desempeñado como superintendente delegado para los Territorios, llegó al ente de control y vigilancia en el periodo del ex superintendente Dagoberto Quiroga.

En la hoja de vida de Durán también se registra que fue en dos periodos concejal de Zipaquirá, secretario de despacho de la alcaldía de ese municipio y que en su momento aspiró a ser el alcalde de Zipaquirá.

En la formación académica, Durán es profesional en Ciencias Políticas, con especialización en Proyectos de Desarrollo y avanza en una maestría en Políticas Públicas.

También es importante decir que la esposa de Durán, en junio de este año fue nombrada subdirectora general de Control Migratorio de Migración Colombia, ella se llama, Juliana María Rodríguez Pinzón.

