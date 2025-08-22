Liberan al líder social Luis Eduardo en el sur de Bolívar tras permanecer casi un mes en cautiverio

El secretario de Seguridad del departamento de Bolívar confirmó la liberación del líder social Luis Eduardo Bórquez, presidente de la junta de acción comunal de la vereda La Marizosa, zona rural del municipio de Santa Rosa del Sur.

De acuerdo con los detalles, la liberación se dio en la tarde de este jueves 21 de agosto y el proceso de entrega contó con el acompañamiento de la Cruz Roja.

Bórquez, quien se encuentra en buen estado de salud tras permanecer en cautiverio, es reconocido por su liderazgo en la protección de la serranía de San Lucas, uno de los puntos en donde los grupos armados se disputan el territorio por la minería ilegal.

Familiares y amigos del líder celebraron su regreso sano y salvo.