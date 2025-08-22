Zelenski denunció ataque ruso contra empresa estadounidense en el sureste ucraniano. (Foto de Omer Messinger/Getty Images) / Omer Messinger

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció, en su habitual videomensaje nocturno, un ataque ruso contra una empresa estadounidense en la región de Mukajevo, en el sureste del país.

“En Mukajevo los rusos prácticamente arrasaron una empresa estadounidense. Se trata de empresa que fabrica electrodomésticos y no bienes militares. Los rusos saben exactamente a donde lanzan sus misiles. Creemos que fue un ataque deliberado contra las propiedades y las inversiones estadounidenses en Ucrania”, dijo el presidente ucraniano.

Zelenski insistió además que para terminar con la guerra es necesario ejercer presión sobre Rusia.

“Ellos no quieren el final de esta guerra, ellos siguen con sus ataques a Ucrania y sus asaltos a lo largo de la línea del frente”, afirmó.

Zelenski también se refirió al dron ruso que se estrelló en Polonia y a otros incidentes con drones que se han registrado en Lituania y dijo que “no se trata de accidentes”.

“Esperamos de los socios que respondan de manera adecuada. Hay que llevar esta guerra a su fin. Hay que ejercer más presión sobre Rusia para terminar la guerra. Putin no entiende otro lenguaje que el de la fuerza”, subrayó.

Zelenski hizo alusión además a recientes declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, que dijo que Ucrania no puede solo defenderse, sino que también tiene que pasar al ataque.

“Naturalmente, seguiremos haciendo todo lo posible para proteger a nuestro país. El presidente Trump tiene razón, no podemos limitarnos a la defensa. Mientras tanto, no cesamos en los esfuerzos diplomáticos”, aseguró.

