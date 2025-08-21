Un muerto y múltiples heridos por ataques rusos en el oeste de Ucrania

Una persona murió y dos resultaron heridas por un ataque ruso contra la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania, en una jornada en la que también se produjeron víctimas en otras zonas del oeste del país, según informaron este miércoles 20 de agosto las autoridades.

El jefe de la administración regional de Leópolis, Maksím Kozitski, anunció en Telegram que “según datos preliminares, como resultado de un ataque combinado con drones y misiles de crucero contra Leópolis, una persona murió y dos resultaron heridas”.

“Decenas de edificios han resultado dañados”, agregó.

Esta noche se registró otro ataque masivo ruso con drones y misiles en diferentes puntos del país, incluida la parte oeste, más alejada del frente, según comunicó la Fuerza Aérea ucraniana, que todavía no ha proporcionado un balance.

Le puede interesar: Trump dice que hay que discutir “posibles intercambios de territorio” en Ucrania

En la ciudad de Mukachevo, cerca de la triple frontera con Eslovaquia, Hungría y Rumanía, un ataque ruso dejó 12 heridos, de los cuales cinco tuvieron que ser ingresados en el hospital y se encuentran estables, según informó el ayuntamiento.

La institución indicó que un misil ruso cayó en las instalaciones de una empresa local.

Escuche W Radio en vivo: