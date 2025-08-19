Consejo Europeo afirma que la paz entre Rusia y Ucrania está más cerca que nunca

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, aseguró este martes 19 de agosto en Lisboa tras la conferencia de líderes europeos que nunca se había estado tan cerca de un acuerdo de paz desde que comenzó la guerra en Ucrania, e insistió en que Estados Unidos y la UE “no están en conflicto” y tampoco “compiten entre sí”.

“Nunca nos habíamos acercado tanto (a un acuerdo de paz) desde que comenzó la guerra”, dijo Costa a los periodistas en la sede de la Representación de la Comisión Europea en Portugal, y añadió que Washington y Bruselas “trabajan juntos por el mismo objetivo, que es lograr una paz justa y duradera en Ucrania”.

La conferencia de la llamada ‘Coalición de Voluntarios’ se reunió por videoconferencia este martes, un día después de la cita en Washington con los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, Donald Trump y Volodímir Zelenski, respectivamente.

El presidente del Consejo Europeo también defendió que las negociaciones “deben tener el formato adecuado” y adaptarse: “Hay asuntos que solo Ucrania puede discutir, solo Ucrania tiene legitimidad para negociar (...). Por lo tanto, estos asuntos deben discutirse necesariamente de forma bilateral” sin la Unión Europea, afirmó.

Por otro lado, hay cuestiones que tienen que ver con la seguridad de Europa en las que la UE tendrá que estar presente, dijo.

Esta misma semana los responsables militares de la coalición de voluntarios, liderada por Reino Unido y Francia, concretarán la coordinación con Estados Unidos de las futuras garantías y seguridad en Ucrania, avanzó Costa.

Le puede interesar: Kiev detiene a 52 de sus militares por trabajar para Rusia desde el incio de la guerra

Mientras, la UE avanzará en varias acciones para “apoyar los esfuerzos de paz” del presidente estadounidense, Donald Trump, entre ellas el refuerzo de la presión sobre Rusia con el decimonoveno paquete de sanciones y robustecer las capacidades militares de Ucrania.

“Nos encontramos en un momento difícil, crítico, nada está garantizado, pero es necesario continuar con este trabajo para poder tener éxito”, concluyó el ex primer ministro portugués (2015-2024).

Escuche W Radio en vivo aquí: