Ucrania pidió a EE.UU. sistemas de defensa aérea Patriot en acuerdo militar, según el FT

Ucrania ha pedido a Estados Unidos diez sistemas de defensa aérea Patriot de fabricación estadounidense para proteger ciudades e infraestructuras críticas como parte de un acuerdo multimillonario de adquisición de armas financiado por Europa, según publicó este martes el Financial Times (FT).

Kiev y Washington trabajan además en un acuerdo para producir drones con empresas ucranianas por valor de 50.000 millones de dólares (42.830 millones de euros), que se une al avanzado por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de 90.000 millones de dólares para la compra a EE.UU. de armas a través de Europa, según un documento al que tuvo acceso el medio británico.

Este informe, sin embargo, no especifica qué proporción del acuerdo sobre los drones corresponde a adquisiciones o inversiones, y detalla cómo Ucrania pretende hacer una “contraoferta” al presidente estadounidense, Donald Trump, después de que este “pareciera alinearse con el presidente ruso, Vladimir Putin”, este fin de semana en Alaska, según el FT.

También se reitera el llamado a un alto el fuego que Trump desechó tras su encuentro con Putin en favor de alcanzar un acuerdo de paz permanente, y rechaza la propuesta rusa de congelar el resto del frente si Ucrania retira sus tropas de las regiones parcialmente ocupadas de Donetsk y Lugansk.

Kiev insistió además en que Rusia otorgue una compensación completa por los daños sufridos durante la guerra pagada con los 300.000 millones de dólares en activos soberanos rusos congelados en países occidentales, y añade que cualquier alivio de las sanciones debe concederse si Rusia cumple el futuro acuerdo de paz y “juega limpio”.

El ucraniano también reveló en una rueda de prensa que habló durante mucho tiempo con Trump sobre la situación de las zonas ucranianas ocupadas por Rusia y reiteró que todo acuerdo de cesión territorial debe hablarse entre Kiev y Moscú directamente en una reunión.

Este encuentro entre los líderes de Ucrania y Rusia debería ocurrir en las siguientes dos semanas y por el momento se conoce que funcionarios designados por Trump trabajan en el formato para que esta sea posible.

