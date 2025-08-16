Rusia derribó 29 drones ucranianos durante la cumbre de Putin y Trump

Imagen de referencia de guerra entre Rusia y Ucrania. Foto: Getty Images. / BONDART

Las defensas antiaéreas rusas derribaron 29 drones ucranianos que atacaron territorio ruso durante la cumbre entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump.

“Durante la noche del 16 de agosto, entre las 00:00 y las 03:30 hora de Moscú, los sistemas de defensa aérea en funcionamiento destruyeron 29 drones ucranianos de ala fija”, informó el Ministerio de Defensa ruso.

El ataque se produjo durante las conversaciones de la cumbre entre Rusia y Estados Unidos en Alaska, que a pesar de haberse producido sin acuerdos formales, ha desatado una ola de optimismo en la opinión pública rusa.

El parte castrense también comunicó de haber destruido 169 drones ucranianos en el transcurso de un día, junto con cinco bombas guiadas del sistema de lanzamiento HIMARS, de fabricación estadounidense.

Sin embargo, este último cálculo también cuenta con los aparatos abatidos en el frente de guerra de Ucrania.

