Trump y Putin comenzaron su reunión acompañados de sus delegaciones a puerta cerrada
Ambos mandatarios posaron frente a un cartel con el lema ‘Persiguiendo la Paz’ en una de los salas de la base aérea de Elmendorf-Richardson, para posteriormente pasar a hablar a puerta cerrada.
Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladímir Putin, comenzaron este viernes su reunión a puerta cerrada bajo el lema “Persiguiendo la Paz” y acompañados de sus respectivas delegaciones de alto nivel y no en privado, como la Casa Blanca sugirió días antes.
Trump estuvo acompañado en esta primera toma de contacto por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para Oriente Medio y mediador con el Kremlin, Steve Witkoff, mientras que Putin llegó junto con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.
- Le puede interesar: “Nada sobre Ucrania debe negociarse sin su presencia”: Hanna Hopko sobre reunión Trump-Putin
Ambos mandatarios posaron frente a un cartel con el lema ‘Persiguiendo la Paz’ en una de los salas de la base aérea de Elmendorf-Richardson, para posteriormente pasar a hablar a puerta cerrada.
La reunión comenzó sobre las 2:30 de la tarde, hora de Colombia y 11:30 de la mañana en Alaska, estado del ártico estadounidense, que por primera vez visita un presidente ruso.
Lea también:
Las conversaciones se centrarán en conseguir un posible alto al fuego en Ucrania, que Rusia invadió a gran escala en febrero de 2022, mientras que la contraparte rusa podría intentar conseguir concesiones territoriales en el este ucraniano.
- Le puede interesar: Trump recibió a Putin con alfombra roja en la base militar de Alaska para cumbre bilateral
Trump espera tratar también temas de defensa, así como posibles vías de cooperación económica y comercial, especialmente ante la crisis que enfrenta la economía rusa por el alto coste de mantener la guerra.
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles