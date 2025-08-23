Asesinan con arma blanca a una mujer de 76 años en Sahagún, Córdoba. Foto: Getty Images.

Las autoridades del departamento de Córdoba confirmaron un brutal ataque contra Luz Marina Miranda Macea, de 76 años, en el municipio de Sahagún. El lamentable hecho se registró en la mañana de este 23 de agosto.

Según las primeras versiones, la adulta mayor presentaba golpes y heridas causadas con arma blanca (machete).

“En horas de la madrugada, en medio del aguacero fue atacada con arma blanca tipo cortocontundente. El agresor sería una persona extranjera (venezolana) en situación en calle. Estamos en el proceso con la Fiscalía”, dijo el comandante de la Policía en Córdoba, coronel Elkin Corredor.

Por su parte, la Gobernación de Córdoba lamentó el hecho y anunciaron apoyo psicosocial para la familia de la víctima.

“Nos articulamos con la Comisaría de Familia municipal de Sahagún para velar por la garantía de los derechos a sus familiares y conminamos a la fuerza pública y a la Fiscalía para que el caso no quede impune”, expresó la administración departamental a través de la red social X.