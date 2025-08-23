Julio Sánchez Cristo DJ: Especial Unchained Melody (Melodía desencadenada)
La mejor selección musical con la voz de siempre, la voz original de La W.
PRIMERA HORA
- Unchained Melody – The Righteous Brothers
- Unchained Melody – Willie Nelson
- Unchained Melody – Norah Jones
- Unchained Melody – U2
- Unchained Melody – Richard Clayderman
- Unchained Melody – Paul Mauriat
- Unchained Melody – Il Divo
- Unchained Melody – Air Supply
- Unchained Melody – Elvis Presley
- Unchained Melody – Cyndi Lauper
- Unchained Melody – Tom Jones
- Unchained Melody – Kenny Rogers
- Unchained Melody – Roy Orbison & The Royal Philharmonic Orchestra
SEGUNDA HORA
- Unchained Melody – Sonny & Cher
- Unchained Melody – Gene Vincent
- Unchained Melody – Harry Belafonte
- Unchained Melody – Ricky Nelson
- Unchained Melody – Al Green
- Unchained Melody – Maurice Jarre
- Unchained Melody – Sam Cooke
- Unchained Melody – Mantovani y su Gran Orquesta
- Unchained Melody – Susan Boyle
- Unchained Melody – Mart Hoogkamer
- Unchained Melody – George Benson
- Unchained Melody – OG Bachata
- Melodía Desencadenada – Grupo Yndio
TERCERA HORA
- Melodía Desencadenada – Sandro
- Melodía Desencadenada – Orquesta Talento Latino
- Melodía Desencadenada – Hermanos Carrión
- Melodía Desencadenada – Grupo Pegasso
- Melodía Desencadenada – Malenna
- Melodía Desencadenada – Rudy Ventura
- Melodía Desencadenada – Tony Ronald
- Melodía Desencadenada – Los Catinos
- Melodía Desencadenada – The Francis Pourcel Orchestra
- Melodía Desencadenada – Polo
- Melodía Desencadenada – Vicente De Monteclaro
- Melodía Desencadenada – Arturo Cerezo
- Melodía Desencadenada – Emilio Solo
- Melodía Desencadenada – Dante Reynoso