Julio Sánchez Cristo DJ: Especial Unchained Melody (Melodía desencadenada)

La mejor selección musical con la voz de siempre, la voz original de La W.

PRIMERA HORA

  • Unchained Melody – The Righteous Brothers
  • Unchained Melody – Willie Nelson
  • Unchained Melody – Norah Jones
  • Unchained Melody – U2
  • Unchained Melody – Richard Clayderman
  • Unchained Melody – Paul Mauriat
  • Unchained Melody – Il Divo
  • Unchained Melody – Air Supply
  • Unchained Melody – Elvis Presley
  • Unchained Melody – Cyndi Lauper
  • Unchained Melody – Tom Jones
  • Unchained Melody – Kenny Rogers
  • Unchained Melody – Roy Orbison & The Royal Philharmonic Orchestra

SEGUNDA HORA

  • Unchained Melody – Sonny & Cher
  • Unchained Melody – Gene Vincent
  • Unchained Melody – Harry Belafonte
  • Unchained Melody – Ricky Nelson
  • Unchained Melody – Al Green
  • Unchained Melody – Maurice Jarre
  • Unchained Melody – Sam Cooke
  • Unchained Melody – Mantovani y su Gran Orquesta
  • Unchained Melody – Susan Boyle
  • Unchained Melody – Mart Hoogkamer
  • Unchained Melody – George Benson
  • Unchained Melody – OG Bachata
  • Melodía Desencadenada – Grupo Yndio

TERCERA HORA

  • Melodía Desencadenada – Sandro
  • Melodía Desencadenada – Orquesta Talento Latino
  • Melodía Desencadenada – Hermanos Carrión
  • Melodía Desencadenada – Grupo Pegasso
  • Melodía Desencadenada – Malenna
  • Melodía Desencadenada – Rudy Ventura
  • Melodía Desencadenada – Tony Ronald
  • Melodía Desencadenada – Los Catinos
  • Melodía Desencadenada – The Francis Pourcel Orchestra
  • Melodía Desencadenada – Polo
  • Melodía Desencadenada – Vicente De Monteclaro
  • Melodía Desencadenada – Arturo Cerezo
  • Melodía Desencadenada – Emilio Solo
  • Melodía Desencadenada – Dante Reynoso

