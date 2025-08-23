Las 3 playas más cercanas de Cali: quedan a menos de 4 horas y así puede llegar

En el planeta se puede encontrar una gran variedad de biodiversidad en diferentes continentes y países alrededor del mundo, permitiendo a las personas maravillarse con diferentes entornos ambientales que dejan ver la naturaleza a todo su esplendor, como es el caso de la fauna y la flora.

Por su parte, Sudamérica cuenta con numerosos lugares repletos de riqueza en biodiversidad y recursos naturales, de hecho, se considera al continente sudamericano como el que más destaca en estas dos características mencionadas.

Colombia cuenta con el título de ser el segundo país más biodiverso del mundo. Es por esto por lo que, no es de extrañar que exista un amplio número de pueblos y puntos turísticos que no muchas personas suelen visitar, pero que se destacan por características interesantes.

Las 3 playas más cercanas a Cali

A pesar de que Cali no cuenta con playas dentro de la ciudad, sí tiene algunas opciones cercanas a las que los ciudadanos pueden asistir sin tener que dirigirse hasta el Caribe del país.

Estas playas se encuentran específicamente en la ciudad de Buenaventura, en donde se encuentra el mayor puerto comercial de Colombia. Asimismo, cuenta con gran parte de la Biodiversidad del país.

Juanchaco, Ladrilleros y La Barra

Estas tres playas están conectadas por alrededor de 13 kilómetros, están ubicadas en el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga. De acuerdo con el portal web de ProColombia esta bahía es uno de los puntos más turístico de todo el país, puesto que, es allí donde pueden avistar ballenas.

“El Parque fue declarado parque natural, al ser escenario al que cada año arriban entre 500 y 700 ballenas yubarta, y constituir el 90% a ecosistemas marinos y algunos pocos costeros donde predominan los manglares”, se puede leer.

¿Cómo llegar desde Cali?

Para llegar a estas islas desde Cali, primero deberá llegar al Puerto Marítimo de Buenaventura, dicho trayecto tiene una duración de alrededor de 2 horas y 50 minutos.

Una vez haya llegado al Puerto, tendrá que tomar una lancha hasta las playas, en promedio este último trayecto tarda entre 40 y 45 minutos. En total, este viaje de ecoturismo demoraría alrededor de 3 horas y media.

