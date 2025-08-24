Cartagena será sede de encuentro global sobre innovación y transformación digital de las ciudad

La innovación es una de las apuestas por parte del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, para la transformación de la ciudad, y en ese sentido la capital de Bolívar se convertirá en anfitriona por primera vez en el Caribe de Smart City Expo 2025, un encuentro para el intercambio de ideas, proyectos y tecnología.

“Se necesitan grandes decisiones y la tecnología adecuada para conectar a nuestra gente con el mundo, para conectarla con mejores alternativas para generarles mejor calidad de vida, ya que hoy la tecnología a lo que va es a transformaciones de nuestras comunidades en calidad de vida, una mejor conectividad, en cercanía con el mundo, en capacitación, en formación” señaló el alcalde Dumek Turbay.

El evento se realizará del 29 al 30 de octubre y reunirá a líderes, expertos e inversionistas internacionales.

“Demuestra que Cartagena se está posicionando en el mundo como una ciudad transformadora, como una ciudad líder en la transformación de ciudades, una ciudad donde no hablamos, sino que transformamos”, indicó el mandatario.

Se proyecta que ingresen $12 mil millones a los bolsillos de los cartageneros en sectores como el transporte, el comercio, la logística y la hotelería, donde se atenderán a más de 4 mil asistentes