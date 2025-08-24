Rescatan dos pescadores que naufragaron en el Mar Caribe

La Armada rescató a dos pescadores colombianos luego de naufragar cerca de la costa de San Andrés Isla, aproximadamente, a dos kilómetros del sector conocido como Punta Norte.

Se recibió el reporte de un pescador que navegaba por el sector y alertó sobre la presencia de dos personas a la deriva. Inmediatamente, fue desplegada una Unidad de Reacción Rápida -URR- de la Estación de Guardacostas de San Andrés que tras realizar un patrón de búsqueda en el área logró localizar en horas de la noche a los dos náufragos, uno de los cuales portaba un chaleco salvavidas.

Una vez puestos a salvo, fueron trasladados al muelle de la Estación de Guardacostas, en donde personal del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) verificó su estado de salud; posteriormente fueron transportados al Hospital Departamental para recibir atención médica especializada.