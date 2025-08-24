El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Momlancers: La empresa que busca cerrar la brecha de las mujeres con el éxito laboral

Regina Cabal, CEO de Momlancers, habló en W Fin de Semana sobre conectar a madres con oportunidades laborales flexibles, capacitarlas y acompañarlas en su regreso al mundo laboral después de una pausa profesional.

Regina Cabal buscó crear una empresa tras ver la enorme deserción laboral de mujeres con potencial al ver que serían madres: “Yo pensaba: ‘Pero a esta mujer, que yo le veo el potencial de ser la próxima CEO, de repente renuncia.’"

Regina mencionó que, aunque su empleo le dio la libertad necesaria cuando fue madre, después, al cambiarse de ciudad y renunciar, se dio a la idea de había que aprovechar el talento de aquellas mujeres que por un motivo u otro habían renunciado a sus empleos.

Sobre el funcionamiento de la plataforma, Regina dio varios detalles al respecto: “Trabajamos con un sistema dónde las mujeres nos dejan sus datos, y yo hago match con los proyectos que las empresas nos envían.”

También destacó las dificultades que tiene superar de acuerdo a la flexibilidad, dónde llegó a pensar que habían avanzado tras la pandemia, pero qué a día de hoy todas las empresas están volviendo a la presencialidad, logrando flexibilidad únicamente en proyectos, pero no en posiciones fijas.

Le puede interesar: MinTrabajo halla tercerización laboral, jornadas extensas y fallas en seguridad en Tiendas Olímpica

Asimismo, habló de varios desafíos, como los temas de confianza en las mujeres cuando buscan regresar a sus trabajos, el inglés y el reaprendizaje de muchas mecánicas afines a sus trabajos.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause Momlancers: La empresa que busca cerrar la brecha de las mujeres con el éxito laboral 14:00 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: