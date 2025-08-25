Compensar, líder en la creación de eventos corporativos y experiencias inolvidables en Colombia

Colombia

En pleno 2025, los entornos empresariales son cada vez más dinámicos y cada vez toman más fuerza los eventos corporativos con los que las marcas buscan, además de acercar a sus clientes, generarles experiencias únicas y ayudando al posicionamiento en el mercado de la compañía.

Este año, los eventos corporativos están en su auge. Según Marketsplash, se espera que para el 2031 el crecimiento de este sector alcance los 1.1 billones de dólares, impulsado por una tasa de crecimiento anual compuesta del 10.5%.

Tras la pandemia el mundo cambió, y así lo hicieron los eventos empresariales tradicionales, dando paso a experiencias mucho más inmersivas, personalizadas y sostenibles. Además, en estos nuevos modelos la tecnología, el bienestar y la participación de los asistentes son fundamentales.

Según Wilber Silverio Salcedo, gerente de Eventos de Compensar, “hoy, los eventos no solo transmiten información; también responden al deseo colectivo de establecer conexiones genuinas y fortalecen la cultura organizacional a través de la construcción de relaciones de valor”.

“Cada experiencia bien diseñada traduce el propósito, los valores y los objetivos estratégicos de las empresas en momentos significativos, que la vez, impulsan su crecimiento”, añadió.

De la misma manera, Salcedo explicó que el éxito de un evento corporativo radica en definir con claridad el propósito y el público objetivo, además de la comunicación y los espacios confiables y versátiles.

Es así como Compensar se ha logrado consolidad como un aliado estratégico de las compañías en Colombia, brindando una amplia variedad de servicios y experiencia, contando con más de 12.000 eventos corporativos realizados durante el 2024. Durante ese año se llevaron a cabo convenciones, ruedas de negocio, lanzamientos de marca, talleres y reuniones de trabajo, todo adaptado a las necesidades de cada sector.

“En Compensar, nuestros espacios destacan por su infraestructura tecnológica de alto nivel y un acompañamiento integral en cada etapa del evento. Nuestro enfoque de bienestar también se refleja en aspectos como una gastronomía equilibrada, servicios complementarios y un compromiso con la sostenibilidad”, manifestó Wilber Silverio Salcedo, gerente de Eventos de Compensar.

Seis tendencias clave que están redefiniendo el sector