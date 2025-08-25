Desarticulan la banda ‘Los Tideo’, dedicados a la venta de droga en entornos educativos de Bogotá

Bogotá

Las autoridades en Bogotá, encabezadas por la Policía Metropolitana, lograron la desarticulación del grupo delincuencial ‘Los Tideo’, cuatro mujeres y 12 hombres que comercializaban estupefacientes en los alrededores de colegios de la localidad de Suba, utilizando a menores de edad para su venta, alcanzando rentas criminales de hasta 25 millones de pesos mensuales.

Según la información, la banda tenía dos puntos de expendio: una casa aledaña a varias instituciones educativas y el gimnasio al aire libre del parque El Laguito.

“Los lugares que acondicionaban para ocultar los alucinógenos en contadores, postes, tubos de aguas lluvia, árboles y máquinas de ejercicio, aprovechándose de la cercanía con la reserva natural humedal Juan Amarillo para ocultarse en la zona boscosa ante la presencia policial”, informaron desde la Policía.

Entre los capturados se encuentran sus cabecillas, alias ‘El Duende’ y ‘Santi’, coordinadores de cada punto y eran quienes traían la droga para almacenarla en una de las residencias.

También fueron capturados alias ‘Paraco’ y ‘Fercho’, encargados de utilizar armas de fuego y cortopunzantes para mantener el control de la zona.

Finalmente, se identificó que las personas capturadas reúnen más de 50 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de concierto para delinquir, hurto, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.