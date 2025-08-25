EPK, reconocida marca de ropa infantil, entra a liquidación

La tienda de ropa infantil Akmios, conocida como EPK, entró en liquidación voluntaria por las millonarias deudas que ascienden a 174.304 millones de pesos.

Esta empresa de Samuel Tcherassi fue fundada en 2005 y trató de recuperarse a través de un proceso de reorganización que no logró y por eso ahora se va a la quiebra.

La entidad señaló que los últimos estados financieros reportados con corte al 31 de diciembre de 2023, Akmios S.A.S. informó activos por $70.673 millones y pasivos por $174.304 millones. A la fecha, la sociedad no cuenta con empleados directos ni indirectos.

“En este caso, la compañía acudió a los mecanismos legales de insolvencia tras agotar sus esfuerzos por lograr la recuperación”, afirmó Billy Escobar, superintendente de Sociedades.

El funcionario agregó que la Superintendencia “actuó con celeridad y ordenó la apertura del proceso de liquidación judicial con el fin de salvaguardar el orden económico, proteger los activos de la empresa y permitir que los acreedores puedan recuperar, en la medida de lo posible, sus derechos”.

Recordemos que esta empresa enfrentó un pleito judicial por más de 8 años con Bridgewood Capital por la marca de esta tienda que llegó a tener tiendas en las principales ciudades del país.

