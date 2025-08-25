Más de 3,5 millones de niños y adolescentes podrían quedar sin comida del PAE por falta de recursos

La Contraloría General alertó que más de 3,5 millones de niños, niñas y adolescentes del país se pueden quedar sin el servicio del Programa de Alimentación Escolar a partir de septiembre pues faltan 500.000 millones de pesos para su financiación.

El ente de control le pidió de manera urgente al Gobierno y a las entidades territoriales articularse para asignar los recursos y que estos niños no se vean afectados ni se vea vulnerado el derecho a la alimentación, pues es obligación del Estado garantizarlo.

Andrey Giovanny Rodríguez, contralor delegado para la Educación, afirmó que hay “una serie de suspensiones que, conforme a los contratos que se celebraron a comienzo del calendario escolar, comienzan las interrupciones en el mes de septiembre, porque los contratos cobijaban hasta el 31 de agosto”.

Entre tanto, mencionó que Bogotá no se vería afectada por esta situación pues, financiará el programa con recursos propios.

Así las cosas, en total serían 53 Entidades Territoriales Certificadas, las cuales quedarían sin este servicio esencial para las infancias y adolescencias.