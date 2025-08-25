Procuraduría adelantó segunda inspección a la Cancillería por caso Carlos Ramón González
El ente de control recauda información por cuenta de las gestiones que beneficiaron al ex alto funcionario.
La Procuraduría General de la Nación adelantó una segunda jornada de inspección a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de la indagación abierta por cuenta del caso de Carlos Ramón González.
La diligencia comenzó pasadas las 9:00 de la mañana y tiene como fin culminar el proceso de recolección de documentos que pudiesen tener relación con las gestiones que adelantaron funcionarios de la Cancillería permitiendo que González pudiese entrar a Nicaragua e incluso se le ayudó a renovar su residencia.
La inspección es conducida por el grupo de expertos que fueron comisionados por la Sala de Instrucción del Ministerio Público.
Luego del recaudo y análisis probatorio se determinará si se abren investigaciones formales a funcionarios por lo ocurrido.