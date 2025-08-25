Procuraduría adelantó segunda inspección a la Cancillería por caso Carlos Ramón González

La Procuraduría General de la Nación adelantó una segunda jornada de inspección a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de la indagación abierta por cuenta del caso de Carlos Ramón González.

La diligencia comenzó pasadas las 9:00 de la mañana y tiene como fin culminar el proceso de recolección de documentos que pudiesen tener relación con las gestiones que adelantaron funcionarios de la Cancillería permitiendo que González pudiese entrar a Nicaragua e incluso se le ayudó a renovar su residencia.

La inspección es conducida por el grupo de expertos que fueron comisionados por la Sala de Instrucción del Ministerio Público.

Luego del recaudo y análisis probatorio se determinará si se abren investigaciones formales a funcionarios por lo ocurrido.