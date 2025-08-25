Procuraduría destituye e inhabilita por 14 años al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 14 años al alcalde de Tunja (Boyacá), Mikhail Krasnov, al determinar, en primera instancia , que estaba inhabilitado para presentarse al cargo.

Lo anterior, debido a que había suscrito un contrato con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia a menos de un año de las elecciones regionales en las que fue vencedor y llegó al cargo de alcalde. El contrato fue suscrito a 10 meses de los comicios.

“El organismo de control calificó la falta del primer mandatario como gravísima, a título de dolo; contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular”, se lee.

De acuerdo con lo expuesto por el ente de control, el convenio suscrito por Krasnov con la UPTC, se relacionaba con prestar servicios profesionales para la “capacitación en revisión de documentos y redacción de los artículos científicos en inglés y alemán”.

La determinación de primera instancia es apelable, por ende la sanción impuesta por el Ministerio Público y retiro del cargo, solo se harían efectivas en el momento en que el fallo quede en firme.