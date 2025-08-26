A la cárcel extranjero señalado de asesinar a una mujer de 78 años en Sahagún, Córdoba. Foto: prensa Fiscalía.

Montería

Un juez con funciones de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación y envió a la cárcel a un ciudadano venezolano identificado como Douglas José Loaiza Acosta, por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio agravado.

Según la Fiscalía, “alias Douglas, al parecer, llegó el pasado 23 de agosto a la vivienda de la víctima en el barrio Simón Bolívar de Sahagún (Córdoba). Tras tumbar la puerta de la casa, habría afirmado a la víctima que su nieto había sido asesinado para ganar su confianza y de inmediato la habría agredido en múltiples ocasiones con un arma cortopunzante”.

Tras el hecho, la adulta mayor identificada como Luz Marina Miranda Macea, de 78 años, fue trasladada a un centro clínico de Montería; sin embargo, falleció ante la gravedad de los golpes y heridas.

“Ante el lamentable caso, las autoridades iniciaron una persecución del presunto agresor a quien capturaron poco después. ‘El Douglas’ negó su responsabilidad en los hechos”, agregó la Fiscalía.