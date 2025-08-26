Avanza el plan de salvamento de la red hospitalaria del Atlántico

Barranquilla

Recientemente, se conocieron las acciones que se vienen adelantando al interior de la E.S.E Universitaria del Atlántico por parte del agente especial designado por la Superintendencia de Salud, el exalcalde de Valledupar Freddys Socarrás.

En los últimos días, el funcionario sostuvo reuniones con los trabajadores de la red hospitalaria del departamento para construir el plan de salvamento de la entidad.

Entre los aspectos que generaron la intervención y que fueron revisados, se encuentran los pagos a los trabajadores y el deterioro del servicio.

En el encuentro también se generaron alertas por contratos que comprometen la concesión del servicio de salud del departamento hasta por 15 años.

La situación, provocaría un fuerte déficit en el sistema, por lo que se adelantó una evaluación urgente para determinar su viabilidad.

Lo anterior, debido a que dichas contrataciones podrían derivar en un déficit hasta del 80% en los ingresos del sistema.

Las reuniones se han realizado con directivos de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia (Anthoc), con quienes también se trató la necesidad de recuperar la oferta de servicios en la institución.