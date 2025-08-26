Capturan en Soacha a alias ‘Totoy’ señalado de asesinar a uniformados de la Policía

A través de su cuenta de su cuenta de X, el director de la Policía Nacional, el general Carlos Triana, confirmó que, en medio de una ofensiva contra el crimen, capturaron a José Miguel Muñoz Zúñiga, alias ‘Totoy’, “señalado responsable del atentado criminal que, en abril pasado, en Cartagena, segó la vida del subintendente Jhon Evangelista y del patrullero Andrés Carrillo Bayona; acción en la que también murió un ciudadano de 64 años”.

Según la información brindada por el general Triana, alias ‘Totoy’ era el líder de sicarios del ‘Clan del Golfo’ en la Región Caribe, “también se le sindica de los homicidios del líder del programa del Gobierno Nacional ‘Aguante Popular por la Vida’, Wilson de Jesús Gaviria Gómez, y del ciudadano Javier Pérez”.

El hombre deberá responder por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y concierto para delinquir.

“Con esta nueva acción policial, que contó con el apoyo de autoridades del Reino Unido, avanzamos en la captura de todos los responsables de atentar contra la vida de nuestros uniformados”, concluyó el general.