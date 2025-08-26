Drogas La Rebaja: SAE entrega más de 800 establecimientos al Ministerio de Salud

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) oficializó la entrega definitiva de 880 establecimientos de comercio de la extinta sociedad Drogas La Rebaja al Ministerio de Salud para que esta cartera los administre.

Con esta transferencia, que fue gratuita, termina un proceso iniciado en mayo de 2024 cuando las acciones del Grupo Empresarial Drogas La Rebaja pasaron al Ministerio de Salud junto con sus establecimientos comerciales.

“Estamos haciendo la entrega definitiva de Drogas La Rebaja, junto con locales comerciales destinados al fortalecimiento del sistema de salud. Para nosotros, como Sociedad de Activos Especiales, es un gran apoyo a una prioridad del Gobierno del Cambio: garantizar la salud de los colombianos”, afirmó la presidenta de la SAE, Amelia Pérez.

Con esto, el Gobierno busca que la empresa se vuelva en un actor estratégico en la distribución de medicamentos en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas apartadas.

Lea aquí: Emilio Tapia habla en La W sobre su supuesta participación en entramado por Drogas La Rebaja

Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó que “después de un trabajo riguroso hemos completado la entrega oficial de Drogas La Rebaja: la marca, los activos, los registros mercantiles y los establecimientos. Este es un paso clave para que, a través de las EPS, estas farmacias se conviertan en agentes farmacéuticos al servicio de todos los colombianos”.

Hay que recordar que los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali, crearon un emporio empresarial con dineros ilícitos, entre ellas, Drogas La Rebaja.

Tras un proceso judicial, en 2016 se declaró la extinción de dominio sobre estas sociedades, que desde entonces pasaron a ser administradas por el Estado.