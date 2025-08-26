Este es ‘Jimmy Parra’, señalado como responsable de secuestro de soldados en Guaviare

La Policía publicó el rostro del supuesto responsable del secuestro de 34 militares en Guaviare. Se trata de Jhon Wilmer Ulcue de la subestructura 44 “Antonio Ricaurte”.

Este hombre tiene dos órdenes de captura vigente por constreñimiento armado.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció una recompensa por información que permita dar con los responsables de estos hechos.

“Se ofrece hasta 20 millones de pesos de recompensa por información que permita identificar y llevar ante la justicia a los responsables de estos graves delitos contra la fuerza pública y contra la comunidad que protegemos.” Dijo.

Este miércoles se adelantará un consejo de seguridad en el departamento.

