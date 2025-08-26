Ibagué, Negocios & Moda 2025: pasarelas, comercio y negocios en un mismo lugar

Colombia

La capital del Tolima será la anfitriona de Ibagué, Negocios & Moda 2025, un evento que va del 27 al 30 de agosto y con el que la ciudad se vestirá de talento y creatividad. Esta feria dará inicio con la pasarela inaugural de la prestigiosa firma Colombiana Polite.

La programación iniciará el 27 de agosto con el desfile inaugural, para continuar el 28 y 29 de agosto con ocho desfiles en la Gran Pasarela, en los que participarán marcas consolidadas, dos diseñadores invitados nacionales y seis talentos emergentes que hicieron parte de la Asistencia Técnica en Elaboración y Diseño de Colecciones.

A esto se sumará la Pasarela Académica y la Pasarela al Aire Libre, esta última con acceso gratuito y abierta al público, que se desarrollará en la plazoleta principal de Multicentro en horas de la tarde de los días de feria y también el sábado 30 de agosto.

Para el 2025, la feria proyecta $13.100 millones de pesos en negocios, la llegada de más de 15.000 visitantes, y una rueda de negocios con 200 compradores, 350 oferentes y 750 citas comerciales programadas, con la participación de actores provenientes de diferentes regiones del país y del exterior.

Previo a la zona de la Gran Pasarela, los visitantes encontrarán la Muestra Comercial del 28 al 30 de agosto, un espacio con aproximadamente 100 stands que ofrecerán ropa de marca propia, maquinaria y tecnología, insumos, bisutería, joyería, accesorios y complementos de vestuario, así como una variada oferta institucional.

La secretaria de Desarrollo Económico del Tolima, Yolanda Nasayo, resaltó el impacto de la feria en la economía regional y su papel como vitrina para el talento local y nacional.

“Desde la Gobernación del Tolima trabajamos articuladamente con actores públicos y privados para que esta feria siga posicionándose como un referente nacional. Ibagué, Negocios & Moda es una muestra de que en el Tolima hay creatividad, calidad y visión empresarial para competir en los mercados globales y aportar al crecimiento sostenible del sector moda”, comentó Nasayo.

Por su parte, Julio Mendoza, director de Cormoda, destacó la diversidad de propuestas y el esfuerzo organizativo que hay detrás del evento: “Ibagué, Negocios & Moda llega a sus 15 años como artífice de un proceso de transformación productiva, pasando de representar un sector maquilador a uno innovador, con propuestas avanzadas en diseño, desarrollo de marca y competitivo en el mercado nacional”.

“Hoy somos una importante feria de moda regional, vanguardista, referente en el panorama nacional con marcas premium que atienden mercados internacionales y marcas urbanas muy posicionadas en el ámbito nacional, productores de paquete completo diseñadores de accesorios y complementos del vestuario, y esto es lo que veremos en las pasarelas, en la rueda de negocios y la exposición 2025”, agregó Mendoza.

Ibagué, Negocios & Moda 2025 es patrocinada por la Gobernación del Tolima a través de su Secretaría de Desarrollo Económico, organizada por Cormoda y cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Ibagué y la Cámara de Comercio de Ibagué.