No es su internet: YouTube se cayó y usuarios reportan fallas en todo el mundo

Este 26 de agosto, los usuarios de YouTube han reportado fallas en la plataforma de video online, alrededor de las 3:30 de la tarde.

Según el portal Down Detector, los usuarios de esta plataforma de Google, han presentado dificultades para subir videos, ingresar el sitio web y al realizar transmisiones en vivo.

Los problemas más reportados por los usuarios en esta página hasta el momento han sido los siguientes: 42% relacionados con la subida de contenido, 33% al ingresar a la página y por último 25% al realizar lives.