Tecnología

No es su internet: YouTube se cayó y usuarios reportan fallas en todo el mundo

Según el portal Down Detector, YouTube está presentando fallas al momento de subir videos o hacer transmisiones en vivo.

Imagen de referencia. Getty Images.

Imagen de referencia. Getty Images. / EKIN KIZILKAYA

Este 26 de agosto, los usuarios de YouTube han reportado fallas en la plataforma de video online, alrededor de las 3:30 de la tarde.

Según el portal Down Detector, los usuarios de esta plataforma de Google, han presentado dificultades para subir videos, ingresar el sitio web y al realizar transmisiones en vivo.

Los problemas más reportados por los usuarios en esta página hasta el momento han sido los siguientes: 42% relacionados con la subida de contenido, 33% al ingresar a la página y por último 25% al realizar lives.

Imagen de referencia. Foto: SmashJT via X.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad