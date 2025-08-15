¿Qué son los chats restringidos en WhatsApp? Paso a paso para activarlos

WhatsApp es una aplicación digital de mensajería, en la que se pueden enviar y recibir textos, documentos, fotos, videos, entre otros.Esta plataforma pertenece a Meta, la empresa tecnológica estadounidense que pertenece a Mark Zuckeberg y posee el control de otras redes sociales como: Facebook, Instagram, Threads y Facebook Messenger.

La aplicación de WhatsApp es una de las más conocidas y utilizadas en el mundo, teniendo millones de usuarios, principalmente en el hemisferio occidental. Esta plataforma se destaca por la variedad de opciones que tienen los usuarios para personalizarla, como elegir el color o fondos de sus chats, crear stickers, cambiar los nombres de sus contactos, entre otras alternativas que le dan mayor identidad a su aplicación.

Con el paso del tiempo, los ingenieros del popular servicio de mensajería agregan nuevas funciones que, para llegar al público en general, pasan por un periodo de prueba cerrado y luego a unos pocos usuarios en la versión beta, para al final, si tiene buen recibimiento, llegar a todo el público en la versión global.

Una de estas opciones, popular en los últimos meses es la de restringir los chats, ya sea con la huella dactilar del dispositivo, el Face ID o con un código secreto, aplicable también a la versión de WhatsApp de Microsoft Store en computadores.

Le puede interesar: ¿Es posible criopreservar a una persona y descongelarla en el futuro?

De acuerdo con el centro de ayudas de plataforma digital de mensajería, los chats que se agreguen a esta lista estarán en una carpeta privada, nombrada como ‘Chats Restringidos’ y no aparecerán en la lista principal de chats.

¿Cómo activar la opción de chats restringidos?

Abra WhatsApp en su teléfono Android o iPhone principal Mantenga presionado el chat que quiera restringir o dejar de restringir Haga clic en los tres puntos y presione restringir o dejar de restringir chat.

Cuando ingrese al apartado de chats restringidos se le pedirá su huella dactilar o Face ID

¿Cómo ver la carpeta de chats restringidos?

Para ver los chats restringidos, puede desplazarse hacia arriba en la lista de chats, sobre chats archivados y tocar Chats restringidos.

También puede ocultar la carpeta de chats restringidos y que no se muestre en la lista de chats. Para ello, seleccione la carpeta Chats restringidos, después Ajustes y finalmente active la opción Ocultar chats restringidos.

¿Cómo crear un código secreto?

Si lo desea, puede acceder a la lista de chats restringidos con un método diferente a la huella dactilar o el Face ID, siguiendo el siguiente proceso:

Haga clic en Chats restringidos, luego en los tres puntos y posteriormente, Ajustes para restringir chats y Código secreto. Se le pedirá que ingrese un código de cuatro dígitos, tras esto haga clic en Siguiente. Tendrá que volver a ingresar el mismo código de cuatro dígitos para confirmar. Finalmente toque OK.

Tras esto, al intentar ingresar a los chats restringidos podrá hacerlo con su método de desbloqueo tradicional o con el código secreto de cuatro dígitos que configuró previamente.

Escuche W Radio en vivo: