¿Cuánto gana un patrullero de policía? Esto aumentó en 2025 según Decreto 616

Patrulleros de la Policía Nacional - (Colprensa - Camila Díaz) / Camila Díaz

La carrera de Policía en Colombia es una de las más buscadas por muchos jóvenes que quieren dedicarse al servicio de esta manera. Sin embargo, una de las preguntas más insistentes es sobre los sueldos que se manejan en la institución por sus rangos.

Estos sueldos y bonificaciones están estipulados por la escala gradual porcentual para el personal de oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo, patrulleros de la Policía Nacional y agentes de la fuerza pública, consignada en el decreto 910 de 2023.

La escala parte de la asignación básica de general y de allí se parte para los sueldos de los demás rangos policiales.

¿Cuánto gana un patrullero de policía en 2025?

El salario básico mensual de un patrullero de policía paso del año 2024 de $ 2.495.458 a un incremento según el IPC 2024 a $2.670.140 para el presente año 2025.

“El incremento porcentual del IPC total de 2024 certificado por el Dane fue de cinco punto dos por ciento (5,2%), en consecuencia, los salarios y prestaciones establecidos en el presente decreto se ajustarán en siete por ciento (7%) para el año 2025, retroactivo a partir del 10 de enero del presente año”. Según el decreto 616 de 2025.

En este orden de ideas, los sueldos básicos mensuales para los patrulleros de policía corresponden a 25.3733% según el decreto 615 de 2025.

¿Cuáles son los rangos o grados de la Policía?

La Ley 1792 de 2016 establece la jerarquía, grados o rangos.

1. Oficiales

a) Oficiales Generales

General

Mayor general

Brigadier general

b) Oficiales Superiores

Coronel

Teniente coronel

Mayor

c) Oficiales Subalternos

Capitán

Teniente

Subteniente

2. Nivel Ejecutivo

Comisario

Subcomisario

Intendente jefe

Intendente

Subintendente

Patrullero

3. Suboficiales

Sargento mayor

Sargento primero

Sargento viceprimero

Sargento segundo

Cabo primero

Cabo segundo

4. Agentes

Agentes del cuerpo profesional

Agentes del cuerpo profesional especial

5. Patrulleros

