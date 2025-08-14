¿Por qué es festivo el lunes 18 de agosto en Colombia? Historia y origen de esta celebración

Colombia tendrá este 18 de agosto de 2025 su doceavo día festivo de los dieciocho días festivos con los que cuentan los colombianos para el presente año, la mayor parte, diez, en total, serán aplicados los lunes, por cuenta de la normativa del país que mueve algunas fechas para construir los llamados puentes festivos, espacios que son aprovechados por las personas para descansar de sus jornadas laborales, viajar a otras zonas del país, como para también visitar a seres queridos.

¿Por qué es festivo el lunes 18 de agosto en Colombia?

Colombia al ser un país con una arraigada tradición católica, celebra gran parte de sus festivos con relación a acontecimientos religiosos, en este caso el 'día de la Asunción de la virgen’ los colombianos celebran la partida de la Virgen María al cielo, en donde los ángeles vinieron al encuentro con ella para llevarla.

“La fiesta de la asunción significa que la Virgen María, al término de su peregrinación terrenal y en virtud de su contribución a la historia de la salvación como Madre del Redentor, fue liberada por la gracia de Dios de la corrupción del sepulcro y fue elevada en cuerpo y alma a los cielos, donde está, y actúa como mediadora entre Dios y los hombres”, según el Congreso de la República de Guatemala.

¿Cuáles festivos quedarán después del mes de agosto?

Luego del día de la Asunción de la Virgen María, el 13 de octubre será el siguiente festivo, caerá un lunes, y se conmemora el Día de la Raza, lo sigue el 3 de noviembre, un lunes, se conmemora el Día de Todos los Santos, el 17 de noviembre, lunes, se celebrará el Día de la Independencia de Cartagena.

Finalmente, en el mes de diciembre, el día 8 del mes se celebra, la Inmaculada Concepción y el 25 de diciembre, la celebración de Navidad.

