Ucrania suaviza ley marcial y permitirá que hombres de entre 18 a 22 años salgan del país

Las autoridades ucranianas anunciaron el martes que los hombres de entre 18 y 22 años podrán salir del país hacia el extranjero, un aligeramiento de la ley marcial en vigor por la invasión rusa.

Hasta ahora, desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, los hombres de 18 a 60 años tenían prohibido salir de Ucrania, salvo excepciones.

Miles de ellos tratan de hacerlo ilegalmente cada año, a veces arriesgando su vida.

“Los hombres de entre 18 y 22 años podrán cruzar la frontera sin trabas durante la ley marcial”, anunció en Telegram la primera ministra Yulia Sviridenko.

Según ella, esta decisión se aplica a “todos los ciudadanos de las edades mencionadas”, inclusive los “que están en la actualidad en el extranjero” y pueden regresar a Ucrania y volver a salir libremente.

“Queremos que los ucranianos mantengan en la medida de lo posible sus lazos con Ucrania”, añadió Sviridenko.

Más de 5,6 millones de ucranianos se refugiaron en el extranjero, la gran mayoría en Europa, según cifras de la ONU.