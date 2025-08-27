Alias ‘Colonia’, del Clan del Golfo, murió en medio de enfrentamientos en Guática, Risaralda

En las últimas horas tres integrantes del Clan del Golfo murieron en operativos por parte de la Policía, en el municipio de Guática, Risaralda; uno de ellos era Elmer José Fuentes Muñoz, alias ‘Colonia’, uno de los más buscados en Antioquia, responsable de dos atentados mediante explosivos en Salgar y San Pedro de los Milagros, el 17 de abril y 24 de mayo, que dejó como resultado un policía fallecido y tres más lesionados.

El director de la Policía, el mayor general, Carlos Fernando Triana, dio a conocer esta información y señaló, que alias ‘Colonia’ era buscado en Risaralda por liderar la expansión del Clan del Golfo en este departamento, el cual ya se encontraba en municipios como Mistrató, Pueblo Rico, Belén de Umbría, y Guática.

En los últimos días la Policía y el CTI de Risaralda realizaron un operativo donde siete personas fueron capturadas, por pertenecer a este grupo armado y participar de varios homicidios, que tienen como fin apropiarse de las economías ilegales como la venta de drogas y la minería ilegal, al occidente de esta región cafetera.

En los operativos, una de las fichas claves por capturar era alias ‘Colonia’; sin embargo, logró escapar y se encontraba huyendo por zonas rurales de Risaralda; fue así, como el Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo estaba tras la pista de estos hombres que terminaron muertos en medio de los enfrentamientos.

Entre los hechos por los cuales estaban siendo investigados en Risaralda está el homicidio de dos ciudadanos en Belén de Umbría (Risaralda), como estrategia criminal de intimidación a las comunidades.

La llegada del Clan del Golfo en el mes de enero a Risaralda causó el aumento de los homicidios en varios municipios del occidente del departamento con un aumento de hasta el mil porciento en estos hechos de impacto.