Cuatro municipios están afectados por falta de agua potable en Córdoba: estos serían los motivos

Montería

Cuatro de los 30 municipios de Córdoba están afectados por falta de agua potable este 27 de agosto. Según la empresa Aqualia, el servicio fue suspendido temporalmente por una “obstrucción en uno de los motores de captación, ocasionada por el material flotante que arrastra el río Sinú”.

De acuerdo con lo informado, las zonas afectadas son Cereté, San Carlos, Ciénaga de Oro y Sahagún.

“Las fuertes lluvias que hemos tenido en la zona han arrastrado material flotante que ha causado una obstrucción en nuestros equipos de bombeo de captación. Mientras solucionamos la situación, pedimos hacer un uso razonable y eficiente de las reservas de agua que tienen en sus hogares. Nuestro equipo técnico ya está trabajando para resolver la novedad y restablecer el servicio en el menor tiempo posible”, sostuvo Mauricio Zambrano, jefe de servicios Zona Sur Aqualia.