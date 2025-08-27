Julián Domínguez saldrá de la presidencia de Confecámaras: ¿pulso con el Gobierno?

Este miércoles habrá cambios en Confecámaras, el gremio de las cámaras de comercio del país. En la junta extraordinaria que se realizará en las próximas horas, Julián Domínguez saldrá de la presidencia después de 14 años en ese gremio y llegaría Nicolás Botero, presidente de Fedeseguridad, quien es miembro de la Cámara de Comercio de Bogotá.

El cambio se daría en octubre.

La historia detrás de esto es un fuerte pulso con el Gobierno. Fuentes de W Radio señalan que la relación con Ovidio Claros, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, es muy tensa y esto lleva a esta decisión.

Incluso, algunas fuentes dicen que Claros se ha querido tomar varias Cámaras de Comercio metiendo sus fichas y ha emprendido una campaña de desprestigio contra Domínguez.

Según los estados financieros auditados por la Revisoría Fiscal, sin salvedad alguna, el gremio tiene excedentes en el ejercicio 2024 por $ 1.279 millones.