PGN indaga a la Asamblea de Putumayo y a la Universidad de la Costa por elección de contralor / Sergio Acero

La Procuraduría General de la Nación confirmó que abrió una investigación contra funcionarios por determinar de la asamblea departamental de Putumayo y de la Corporación Universidad de la Costa (CUC), por presuntas irregularidades en la elección del contralor departamental.

Según mencionó el organismo de control, se investigan los períodos de elecciones de 2022-2025 y 2026-2029.

En las indagaciones, la Procuraduría busca verificar la posible vulneración de los principios de planeación y selección objetiva en los contratos suscritos entre la asamblea y la Universidad para la realización de los dos concursos.

En ese sentido, el Ministerio Público detalló que indagan sobre el presunto incumplimiento de los principios de contratación estatal y falta de transparencia.

Desde la entidad confirmaron que avanzan en la recaudación del material probatorio para identificar a los presuntos autores de las conductas.

Asimismo, se determinará si los actos constituyen faltas disciplinarias.

