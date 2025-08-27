Actualidad

PGN indaga a la Asamblea de Putumayo y a la Universidad de la Costa por elección de contralor

La Procuraduría señaló que, se habrían presentado presuntas irregularidades en la elección del contralor departamental.

La Procuraduría General de la Nación confirmó que abrió una investigación contra funcionarios por determinar de la asamblea departamental de Putumayo y de la Corporación Universidad de la Costa (CUC), por presuntas irregularidades en la elección del contralor departamental.

Según mencionó el organismo de control, se investigan los períodos de elecciones de 2022-2025 y 2026-2029.

En las indagaciones, la Procuraduría busca verificar la posible vulneración de los principios de planeación y selección objetiva en los contratos suscritos entre la asamblea y la Universidad para la realización de los dos concursos.

En ese sentido, el Ministerio Público detalló que indagan sobre el presunto incumplimiento de los principios de contratación estatal y falta de transparencia.

Desde la entidad confirmaron que avanzan en la recaudación del material probatorio para identificar a los presuntos autores de las conductas.

Asimismo, se determinará si los actos constituyen faltas disciplinarias.

