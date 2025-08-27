Tras 13 días de secuestro, liberan a médica Daniela Hernández, en Sevilla, Valle

Imagen de referencia de persona dejada en libertad. Foto: Getty Images. / Thing Nong Nont

Luego de 13 días de cautiverio, fue liberada la médica Daniela Hernández, quien había sido secuestrada, en el municipio de Sevilla, Valle del Cauca.

La información fue confirmada por el personero Jhon Osorio, quien indicó que la mujer ya se encuentra con su familia.

“Agradecemos a Dios porque las oraciones de toda la comunidad que se unieron encuentra este único y especial propósito surtieron el efecto que tanto esperábamos y era que Daniela retornará a su hogar, a su familia y toda la comunidad que con tanta fe esperábamos por ella”, señaló.

El hecho ocurrió cuando Hernández transportaba a sus hijos al colegio, quienes también fueron retenidos, pero liberados pocas horas después.

Las autoridades que habían indicado que se trataba de secuestro extorsivo, aún no han confirmado si la familia pagó alguna exigencia económica.

El caso aún es investigado para determinar los responsables.