Autoridades del Atlántico calificaron como “avance” el cese al fuego anunciado por grupo criminales

Barranquilla

Autoridades del Atlántico reaccionaron al anuncio de cese al fuego por parte del Bloque Resistencia Caribe, de la organización criminal ‘Los Costeños’, que, a través de una carta enviada al Ministerio de Justicia manifestó su interés de integrar mesas de diálogos de paz.

La suspensión de acciones delictivas se pactó entre el 23 de agosto y el 30 de septiembre de 2025.

De acuerdo con el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, el acto representa un avance en la voluntad de paz, teniendo en cuenta que, las estructuras ilícitas serían las responsables del 80% de extorsiones y crímenes en el territorio.

Asimismo, indicó que, desde el Atlántico realizarán los acercamientos correspondientes que permitan buscar la paz total en el departamento.

“Yo creo que, sin ninguna duda estamos muy interesados en fortalecer todos los diálogos que podamos tener con fuerzas fuera de la Ley, y que sin ninguna duda han manifestado un interés en dialogar con el Estado”, afirmó.